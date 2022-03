PRODAJA IZVESNA: Roma bi od njega mogla da zaradi 120 miliona evra (FOTO)

Napadač Rome Tami Abraham ove sezone igrao u sjajnoj formi, a na 29 utakmica u Seriji A postigao je 15 golova. Zbog toga se Englez nigerijskih korena našao na meti najmoćnijih evropskih klubova i Roma će ga vrlo teško zadržati.

Engleski mediji pišu da su za Abrahama zainteresovani Mančester Junajted i Mančester Siti, a i Čelsi bi rado video u Londonu svog bivšeg igrača. Međutim, prema ugovoru Rome i Čelsija to može da se dogodi tek 2023 i gradski rivali iz Mančestera to žele da iskoriste.

Roma set to place a £100m price tag on Tammy Abraham's head as Premier League interest grows amid a prolific first season in Italy - with Chelsea's £67m buy-back option for striker not kicking in until NEXT year. pic.twitter.com/m93ZARzjYE