'FORZA SINIŠA' STIŽE PODRŠKA SA SVIH STRANA! Miha objavio da mu se opaka bolest vratila, internet se usijao: SVI SE MOLE ZA NJEGOVO ZDRAVLJE (FOTO)

Podrška Siniši Mihajloviću posle objave da mu se vatila leukemija stiže sa svih strana.

"Forza Siniša", su reči koje se poslednjih nekoliko sati nižu na društvenim mrežama.

Italijanski klubovi, treneri, igrači, prijatelji pružaju podršku srpskom stručnjaku posle šokantne objave da mora ponovo u bolnicu jer mu se vratila leukemija.

Ti siamo vicini in questo momento delicato, forza Sinisa!



We stand by you in this delicate moment. Stay strong, Sinisa! pic.twitter.com/M1CUJWz6oK