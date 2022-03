Nakon informacije da ponovo mora u BOLNICU ZBOG LEUKEMIJE, Mihajlović dobio podršku svih italijanskih klubova - osim JEDNOG

U subotu, tačno u podne, u Italiji su odjeknule loše vesti, toliko crne i snažne, da je ceo sportski svet na trenutak zaćutao.

Legendarni Siniša Mihajlović ponovo mora u bolnicu, leukemija je otvorila još jednu rundu borbe.

Vesti je objavio sam, na konferenciji za medije, kada je zamolio i za malo privatnosti, te obećao da će se boriti.

Ceo sportski svet ujedinio se, da čoveku kome je akutna leukemija dijagnostikovana tokom 2019. godine, poželi sreću i što brži oporavak.

U masi klubova jednog tima nije bilo, a kako je po prirodi da se uvek vidi onaj koga nema, tako su Italijani i objasnili zašto nedostaje jedno "Forca" u životnoj borbi velikog Siniše Mihajlovića.

Naime, torinski Juventus se još uvek nije oglasio, bar ne zvanično, poput ostalih klubova čije su se poruke nizale i tako izazivale salvu komentara i podrške upućene Mihajloviću.

Wishing Sinisa Mihajlovic all the best. He’s returning to hospital again in his fight against leukaemia. Sending him much love in this difficult time. FORZA SINISA pic.twitter.com/ZKGCHrRSky