VELIKA SRAMOTA VELIKANA: Posle užasne vesti da zbog leukemije ponovo mora u bolnicu, SAMO JEDAN KLUB nije dao podršku Mihajloviću!

Mihajlović je u subotu na konferenciji za medije otkrio da njegovo zdravstveno stanje nije dobro, da postoje ozbiljne naznake da se bolest vratila i da će ponovo morati na lečenje.

Za samo nekoliko sati nakon konferencije proslavljeni Srbin je na mobilni telefon dobio više od 700 poruka podrške. Društvene mreže su se ekspresno usijale, sportski svet se ujedinio i poželeo brz oporavak čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag na Čizmi.

Ti siamo vicini in questo momento delicato, forza Sinisa!



We stand by you in this delicate moment. Stay strong, Sinisa! pic.twitter.com/M1CUJWz6oK