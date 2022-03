DRAGAN STOJKOVIĆ: Poraz u pravom momentu, ali niti znači nešto niti nas boli

Selektor Srbije Dragan Stojković izneo je prve utiske posle utakmice u kojoj je naš tim poražen u Kopenhagenu od Danske sa 3:0.

-Znate moje mišljenje kada su prijateljske utakmice u pitanju. Jeste visok poraz, ali je Danskoj bilo lako igrati kod 3:0. Imali smo jedan period zaista dobre igre, šteta što nismo postigli gol, imali smo svoje šanse. Jednostavno, danas nije išlo. Bilo bi sve drugačije da smo uspeli da damo bar jedan gol. Poraz koji niti znači nešto niti nas boli. Poraz u jednom pravom momentu.

Srbiju u junu očekuje naredna utakmica, i to zvanična u okviru Lige nacija.

-Predstoji Liga nacija, to je sasvim druga stvar. Bićemo spremni da u rezultatskom smislu budemo bolji nego večeras. Mene apsolutno ne zanima rezultat u prijateljskim utakmicama. To nije alibi, ali bilo je prinudnih izmena danas. Od Luke Jovića, preko Pavlovića, Veljkovića, Saše Lukića. Bilo je dobrih perioda igre, praktično do prvog gola smo igrali naš stil i kontrolisali utakmicu. Usledile su greške koje jedna iskusna ekipa kao Danska ne propušta da kazni. Bićemo spremni za jun i Ligu nacija.

Dušan Tadić je poželeo da Srbija na žrebu dobije Dansku, a Stojković se složio sa tim.

-Nemam ništa protiv da nam Danska bude u grupi, da se revanširamo. Nemam neke želje. Putujemo za Dohu, biće to poseban događaj za sve koji su u fudbalu. Ko god bio u grupi, naši ciljevi se znaju.

Autor: