HOROR U AFRICI: Navijači ubili lekara nakon poraza u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo - STRAŠNE SCENE! (FOTO+VIDEO)

Doktor Džozef Kabungo je preminuo od povreda zadobijenih u meči kvalifikacija za Svetsko prvenstvo između Nigerije i Gane.

Kako je izvestio novinar Ašer Komugniša, lekari Kabungua borili su se za njegov život, ali nisu uspeli da ga spasu. Nigerija nije uspela da ode u Katar nerešenim rezultatom protiv Gane (1:1) kod kuće u revanš susretu plej-ofa za Svetsko prvenstvo, što je izazvalo poražavajući pohod njenih navijača na stadion u Abudži, prenosi "Indeks".

Really sad that Zambian doctor Joseph Kabungo who was working as the CAF/FIFA Medical Officer at the Nigeria v Ghana game in Abuja yesterday was beaten by fans until he lost his consciousness. There were efforts to save his life but he didn’t make it.



May his soul rest in peace. pic.twitter.com/r6U0Ob3cz6