UOČI ŽREBA ZA SP! Piksi OTKRIO koliki su CILJEVI Orlova i ZAŠTO zove Luku Jovića u reprezentaciju!

Fudbalska reprezentacija Srbije saznaće danas rivale na Mondijalu u Kataru, na žrebu koji je zakazan od 18 časova u Dohi.

Odbrojavaju se sati do izvlačenja kuglica za najveći sportski događaj u tekućoj godini. Orlovi će nešto posle 18 časova saznati protivnike i u kojoj će grupi biti smešteni, a u međuvremenu selektor Srbije Dragan Stojković Piksi je za sajt FSS odgovarao na mnoga pitanja.

Srpski reprezentativci su do Svetskog šampionata stigli posle velike pobede u Lisabonu protiv Portugala (2:1), kada je Aleksandar Mitrović postigao gol u poslednjim sekundama. Već sada je jasno kakav je uspeh naša selekcija načinila, ali Piksi smatra da će ljudi tek postati svesniji kroz 10-15 godina.

- Protiv Portugalije je bila istorijska pobeda. Za tek 10-15 godina bićemo svesni koliko je to bilo važno. Sada smo za ovaj ciklus imali pozive svih velikih, najjačih reprezentacija da igraju sa nama, a to govori koliko vas poštuju. Mi smo dali reč Mađarima i bilo bi totalno nebulozno da ih odbijemo i kažemo ‘Idemo u Pariz da igramo sa Francuskom’. Ne bi bilo fer, ali Bože moj, možda se sretnemo na Svetskom prvenstvu sa njima i odmerimo snage kada je važno - započeo je Piksi.

Orlovi su u prethodne dve provere savladali Mađarsku u Budimpešti i poraženi od Danske u Kopenhagenu, čime je prekinut niz od osam utakmica zaredom bez neuspeha.

- Najvažnije je da igrači budu skromni, da puste druge da pričaju o njima, a nikako da oni pričaju sami o sebi. Fudbal je dokazivanje i samo dokazivanje. Ono što je bilo juče, lepo je, ali više nije bitno. Bitno je ono šta je ispred tebe, bitna je budućnost. Semafor je merilo, semafor će pokazati.

Istovremeno, Piksi je tada istakao da on kao trener nikad se nije prilagođavao drugim ekipama, već da se trudio da njegova ekipa igra na svoj način, jer samo tada protivnik ne može ništa da učini.

- Nemoguće je ako igraš lepo, ofanzivno, ne može da te i rezultat zaobiđe. Što kaže Krojf, fudbal se ne igra sa dve lopte. Kako protivnik može da da gol, kada je lopta kod nas. Naravno, u fudbalu se dese stvari kao što su Makedonci dobili Italiju sa nekoliko šuteva.

Selektor Stojković je po dolasku u Dohu prvo "naleteo" na Zlatka Dalića, selektora reprezentacije Hrvatske, koji mu je rekao da ne bi voleo da njegova Hrvatska izvuče Srbiju u grupnoj fazi takmičenja. Piksi je to shvatio kao kompliment.

- Prihvatam to kao normalno, ništa spektakularno. Poznati su naši odnosi na ovim prostorima. Mislim da je i iz tog razloga, a ako je zbog kvaliteta? Onda mu hvala na komplimentu, na nama je da se dokazujemo i da to što on misli, da on i ne greši.

Sve oči srpskih navijača biće uprte u napadački tandem Dušan Vlahović-Aleksandar Mitrović. Napdač Juventusa je zimus bio deo velikog transfera, kada je prešao u redove Stare dame, dok Mitrogol već dugo igra za Fulam, koji se takmiči u Čempionšipu. Za selektora Stojkovića to nema nikakve veze, što je najbolji strelac reprezentacije Srbije igrač kluba iz druge lige.

- On je u klubu koji ulazi i ispada. Dobro se oseća, zahtevi su isti kao u Premijer ligi. Moraš više da daješ u Čempionšipu. To je teška liga, ali njemu prija. On živi u Čelsiju, u srcu Londona, on odlučuje gede će i da li će igrati. Navijači ga vole... Ali on ima mesta u bilo kojoj ekipi. Barselona je jedno vreme imala problema s napadom, on bi im bio idealan. Po krilima su odlično probijali, ali im je falio neko da se pokloni u 10 metara pred golom.

Za kraj ovog razgovora, Piksi je govorio i o ciljevima reprezentacije Srbije u Kataru, gde je istakao da je potrebno da se ide korak, po korak, te tako se prvobitno mora proći grupa.

- Da bi nešto napravio, moraš prvi korak da napraviš, da prođeš grupu. Ko god da bude u grupi, cilj će ostati da se kvalifikujemo, nema tu alibija. Biće jakih ekipa definitivno. Cilj je da odemo u osminu finala. Zato smo ovde. Mundijal je nešto što te tera da daš i što misliš da ne možeš - istakao je Piksi, naglasivši da mu je nebitno koga će Srbija izvući na žrebu:

- Potpuno mi je svejedno. Moraćemo sa nekim da igramo. Nemoguće je da učestvuješ u nameštanjima, malverzacijama, pa da sebi praviš kako bi voleo. Kako bude – biće. Pokazali smo da možemo i da igramo na način na koji treba. Rezultat će doći ili ne, ja to ne znam. Kada bih znao, bavio bih se kladionicama.