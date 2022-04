MAŠINA: Mitrović nastavio da trese mreže u Čempionšipu!

Napadač Fulama je bio strelac na gostovanju Kvins Park Rendžersu u 40. kolu Čempionšipa.

To je njegov 36. gol u sezoni i verovatno najlakši koji je postigao, jer su njegovi saigrači odradili odličan posao i tako mu omogućili čist zicer.

Mitrović je tako samo dodatno učvrstio ubedljivu prednost na listi strelaca drugog po rangu fudbala u Britaniji i dodatno poboljšao rekord po broju golova u jednoj sezoni.

