FIFI SE DOPALA IDEJA: Piksi tražio da na Mundijalu igra 26 igrača!

Dragan Stojković Piksi bio je aktivni učesnik "koučing panela" tokom samita FIFA u Dohi. Srpski selektor dva puta se javljao za reč i izneo nekoliko zanimljivih ideja, od kojih je jedna zaintrigirala ljude iz FIFA.

Prema određenim saznanjima ona bi mogla da bude ozvaničena i prema njoj bi na Mundijalu svaka reprezentacija imala 26 igrača, umesto sadašnjih 23.

- Dva puta sam se javljao za reč. Moja ideja je da u Katar treba da vodimo 26 igrača, 23 plus tri golmana! Smatram da je to jedan optimalan broj i da niko nije protiv toga. Zbog kovida, povreda i raznih stvari. Verujem da ćemo dobiti zeleno svetlo. U drugom obraćanju rekao sam da svi igrače treba da sede na klupi, a ne da trojicu šaljem na tribine. Vidim da su se svi složili. Mislim da će to razmišljanje proći i zvanično - jasan je Stojković.

Otkrio je selektor srpskih fudbalera da je imao i sastanak sa trojicom eminentnih trenera. Tema je bila termin odigravanja mundijala od 21. novembra do 18. decembra.

- Da, sa Vengerom, Luisom Enrikeom i Dešanom. Mišljenje svih je da je ovo specifičan mundijal baš zbog termina u kojem će biti igran. Složili smo se da je veoma kratko vreme za pripreme. Moje mišljenje je da to i nije tako loše, jer igrači dolaze iz takmičenja. Ne treba da se bavimo fizičkom pripremom, vodimo ih tri nedelje na planinu... Taj dug period sa velikom grupom ljudi, uvek izazove neke probleme. Svi su se složili sa mnom, čak i Venger - otkrio je Piksi.