'Napred Siniša'! Milan poslao emotivnu poruku Mihi, Bolonja na San Siru zakomplikovala borbu za Skudeto

Fudbaleri Milana odigrali su nerešeno 0:0 na svom terenu sa Bolonjom u meču 31. kola Serija A, u kojem su Rosoneri imali posebnu poruku za trenera gostiju Sinišu Mihajlovića.

Naime, Siniša Mihajlović je ponovo u bolnici na lečenju od leukemije koja mu se vratila. Tako se na semaforu San Sira na početku meča pojavila poruka za proslavljenog fudbalera i trenera.

- Napred Siniša, familija Rosonera je sa tobom.

Forza, Mihajlović! The Rossoneri family stands with you 👊 pic.twitter.com/5Au7KGG1wv