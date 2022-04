BORJAN ZAČEPIO USTA HRVATIMA: ROĐEN SAM U REPUBLICI SRPSKOJ KRAJINI! Vređanje, pretnje i primitivizam mnogo govore o njima - JA SAM PONOSNI KRAJIŠNIK

Golmana reprezentacije Kanade i Crvene zvezde na pristojan način odgovorio hrvatskim medijima koji danima pišu negativne tekstove o njemu samo zbog toga što se diči poreklom iz srpske Dalmacije.

Milan Borjan glavna je tema u hrvatskim medijima. Ne prođe dan, a da se tamošnji mediji ne bave brojanjem krvnih zrnaca ukazujući na srpsko poreklo golmana reprezentacije Kanade koja će biti protivnik Hrvatskoj na SP u Kataru.

U negativnom i posprdnom kontekstu pominju se njegov rodni Knin i Republika Srpska Krajina, prizivaju se "traktori" i zloglasna akcija najvećeg etničkog čišćenja krajem 20. veka "Oluja" 1995. godine, kada su zbrisani Dalmacija, Lika, Banija i Kordun. Tada je Borjan kao dečak sa porodicom izbegao u Srbiju. Teme koje nemaju veze sa sportom, ali su čini se raj za uši hrvatskoj javnosti, jer da nije tako, ne bi se o tome i pisalo.

Borjan je u jednom intervjuu govorio o ovim provokacijama. Evo šta je rekao:

Hrvatski mediji su vas odmah dočekali na nož, potencirajući priču oko vašeg rodnog Knina i vaše ranije izjave, da ste rođeni u Krajini, srpskoj Dalmaciji, a ne u Hrvatskoj. Šta mislite o tome?

- To mnogo govori o njima. Vređanje, pretnje i takva doza primitivizma. Dosta prijatelja imam iz Hrvatske i nikada nisam gledao ko je odakle. Ja ću se uvek ponositi sa mestom svog rođenja. Kada sam se rodio 87'godine, rodio sam se u Republici Srpskoj Krajini i uvek ću se time dičiti. Svako ima pravo da misli drugačije. Mogu da me mrze, mogu da me vole, ali nikad ne mogu da mi promene pripadnost i rodno mesto.

Utakmica između Kanade i Hrvatske je daleko. Da li očekujete stalne provokacije, ili mislite da će se to sve završiti kako treba?

- Iskreno sada ne razmišljam o tome. Moje misli su vezane isključivo za Crvenu zvezdu. Želim da osvojim petu uzastopnu titulu i duplu krunu!

Verujete li da će svi Srbi, a posebno Krajišnici navijati za Kanadu pored Srbije na Mundijalu? Posebno u meču protiv Hrvata.

- Naravno da će navijati za Kanadu! Kapiten sam najvećeg srpskog fudbalskog kluba, napravio sam mnogo uspeha sa Crvenom zvezdom i naravno da će svi Srbi, ne samo moji Krajišnici, navijati za mene i Kanadu. Ne samo protiv Hrvatske nego i protiv Belgije i Maroka - zaključio je Milan Borjan.