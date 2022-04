Potvrđeno! Ovo je novi grb koji će biti na grudima i rukavima fudbalera Srbije na SP u Kataru

Reprezentacija Srbije je u toku 2021. godine načinila ogroman uspeh obezbedivši direktan plasman na Svetsko prvenstvo u Katar. Četa na čelu s Piksijem je dobila i grupu u kojoj će se naći, a sada je specijalizovani sajt "Futi Hedlajns" je otkrio kakav će grb na dresu naša reprezentacija nositi u Kataru.

Srbija se nalazi u grupi G na šampionatu sveta, a pored naše reprezentacije tu su još i Švajcarska, Kamerun, ali i trenutna prva selekcija sveta, reprezentacija Brazila. (Ne)sreća je tako htela, pa je spojila tri identične ekipe sa Svetskog prvenstva iz Rusije, ali svakako, mnoge stvari su se od tada promenile.

Kako je do početka prvenstva ostalo nešto više od šest meseci, tako je i vreme došlo da se polako otkrivaju dresovi kakve će reprezentacije nositi u Kataru. Za dres još nije vreme da se otkrije, ali je specijalizovani sajt "Futi hedlajn" otkrio kakav će grb naša selekcija nositi.

Nešto ranije je i najavljeno nešto ovako, a sada je samo dobili potvrdu - Srbija će na dresu imati dvoglavog orla, koji će na grudima imati štit sa četiri ćirilična slova "S".

Footy Headlines has now leaked the updated version of the new logo.



Pretty similar to the original leak just not as wide.



It's OK, still prefer the current logo. pic.twitter.com/X2kp0TbJw7