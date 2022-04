Fudbaler PRVI PUT O TEŠKOJ BOLESTI sa kojom živi: Svaki dan je BORBA

Reprezentativac Danske dobio je šećernu bolest u novembru prošle godine

Fudbaler Danske i reprezentativac te zemlje Kasper Dolberg prvi put je pričao o borbi sa dijabetesom tipa 1. Napadaču Nice šećerna bolest dijagnostifikovana je u novembru prošle godine, što je bio veliki šok za njega.

Šest meseci bilo je potrebno Kasperu Dolbergu (24) da u javnosti kaže kako se nosi sa dijabetesom tipa 1. Srećom sve to nije uticalo na njega, nastavio je fudbalsku karijeru bez posledica, kako u klubu, tako i u reprezentaciji.

- Mislim da sve ide jako dobro. Naravno, još uvek je sve prilično novo za mene. I još ima nekih stvari koje treba probati po prvi put. Osećam se malo... Naučio sam da živim sa tim - rekao je Kasper Dolber za dansku TV 2 SPORT.

Kasper Dolber kaže da je naučio da živi sa dijabetesom tipa 1. To znači da je morao da promeni svoje životne navike, jer šećerna bolest iziskuje najmanje četiri do pet puta na dan merenje nivoa šećera u krvi. A, to znači nimalo prijatno bockanje u prst, svakodnevno. Potom, davanje insulina penom, ili pumpom i uobročavanje.

- Ne osećam bilo kakve posledice dijabetesa dok sam na terenu. Radi se o tome da morate biti svesni da se uhvatite u koštac sa bolešću. I krenete u borbu. Kada izađeš na teren, više ne razmišljaš o tome. Nema potrebe - jasan je Kasper Dolberg.

Da je sa Kasperom Dolbergom sve u redu pokazao je u prijateljskim utakmicama u martovskom ciklusu, kada je igrao za Dansku protiv Holandije i Srbije. Bio je stalna pretnja za odbrane dve selekcije, a i u Nici je standardan. Ove sezone je na 25 utakmica u svim takmičenjima postigao sedam golova.

Dijabetes tip 1 se najčešće javlja kod mlađih osoba i to uglavnom u vreme puberteta, mada ssve češće oboljevaju i deca, ali i ljudi koji pređu dvedesetu godinu. U osnovi ovog oboljenja nalazi se autoimuni proces, koji uništava beta-ćelije pankreasa, tako da se javlja odsustvo insulina u cirkulaciji i hiperglikemija. S obzirom da je za preživljavanje obolelih neophodno doživotno uzimanje insulina, ovaj tip dijabetesa se naziva i insulin-zavisni.