Igrač Bolonje uputio emotivnu poruku Mihajloviću: Molim se za vas, da brzo ozdravite i da nam se vratite!

Njegova zdravstvena situacija je teško pala čitavom timu.

Vest da Siniša Mihajlović ponovo boluje od leukemije potresla je čitav fudbalski svet.

Naročito su ovom informacijom bili pogođeni igrači Bolonje, tima koji trenira iskusni srpski stručnjak.



Jedan od igrača kojima je ovo najteže palo jeste napadač Bolonje, Musa Barou, koji je poslao poruku Mihajloviću.

– Mister, nedostajete mi. Molim se za vas, da brzo ozdravite i da nam se vratite – otkrio je Barou svoje molitve u doba Ramazana, te dodao:

– Dosta osećam njegovo odsustvo. U stvari, svi to mnogo osećamo. Nedostaje mi to što se dere na mene kada grešim, to što ga čujem mi dosta pomaže. tada se osećam podržano i bez njega će biti jako teško.

