RONALDO UDARIO AUTISTIČNOG DEČAKA, RAZBIO MU TELEFON, OSTALA MODRICA: Veliki skandal!

Junajted je poražen je na gostovanju od ekipe Evertona 1:0, a prva zvezda tima sa Old Traforda, Portugalac Kristijano Ronaldo, frustracije zbog poraza iskalio je na jednom autističnom dečaku.

Ronaldo je na putu do svlačionice napravio ispad koji je zgrozio ljubitelje fudbala širom sveta.

Portugalac je u tunelu koji vodi do svlačionice snažno udario jednog dečaka po ruci, razbio mu mobilni telefon i ostavio veliku modricu.

Clear angle Ronaldo smashed the kids phone is pretty clear now pic.twitter.com/s1Pn24BXSU

Da priča bude još tužnija, dečak po imenu Džejkob je autističan i utakmica na popularnom Gudisonu mu je bila prva u životu koju je uživo pratio sa tribina.

"Na kraju meča igrači Mančester junajteda krenuli su u svlačionice. Mi smo imali karte za mesta odmah uz tunel, pa je moj sin odlučio da snima igrače. Snimao ih je sve, a onda je naišao Ronaldo koji je spustio štucnu i pokazao krvavu nogu, pa je Džejkob spustio mobilni kako bi i to snimio. Nije rekao ni reč, a Ronaldo mu je prišao i izbio telefon iz ruke", otkrila je majka dečaka.

Kristijano je jako udario dečaka po ruci.

Ronaldo fans were saying it was his shin pad. LOL pic.twitter.com/3m8VRwxBha