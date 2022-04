ABRAMOVIČ PRAVI NOVI ČELSI: Poslao ponudu za EVROPSKOG VELIKANA!

Nakon što je primoran da se povuče iz Čelsija, Roman Abramovič se odmah bacio u potragu za novim klubom koji može da preuzme, a deluje da ga je ona dovela do Španije.

Pričalo se da će bogati Rus da preuzme turski Gectepe, međutim, nikakve potvrde nije stiglo ni od Abramoviča ni od kluba, a najnovija pisanja sa ostrva govore nam da je milijarder "bacio oko" na Valensiju.

Klub koji igra na popularnoj "Mestalji" jedan je od najvećih u Španiji i poznat je kao "fabrika talenata". Trenutno Valensija zauzima deveto mesto u La Ligi sa 41 bodom.

Izlazak u Evropu prilično je daleko od Valensije, a ukoliko bi Abramovič zaista preuzeo klub nema sumnje da bi u kratkom vremenskom periodu on doživeo ozbiljan napredak.

🚨 Roman Abramovich has made an offer to buy Spanish side Valencia.



(Source: @plazadeportiva_) pic.twitter.com/gVSKg1EdhF