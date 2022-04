NIŠTA OD PRELASKA ILIĆA U BUGARSKU: Srpski trener neće preuzeti CSKA!

U toku dana pojavila se vest kako je samo dan nakon što je sporazumno raskinuo ugovor sa Čukaričkim, doskorašnji trener Brđana Saša Ilić otputovao na pregovore kako bi preuzeo CSKA iz Sofije.

Ova vest se pojavila u bugarskim medijima, a plasirala ju je "Tema Sport" koja navodi da je Ilić već u glavnom gradu susedne nam zemlje i navodno je veoma blizu da zameni Stojča Mladenova. Međutim, ta vest nije tačna, pošto je prema saznanjima Telegraf Sporta srpski stručnjak u Beogradu i nema nameru da preuzme bugarski tim.

Do "kuvanja" je došlo pošto je trener Stojče Mladenov podneo je ostavku nakon prvog meča polufinala Kupa Bugarske protiv Levskog koji je CSKA dobio sa 2:0. On je tvrdio da nema slobodu dovođenja igrača i da je to razlog njegovog odlaska.

- Mogu da ostanem u klubu, samo ako će mi biti dozvoljeno da učestvujem u odlukama o pojačanjima. Od decembra prošle godine nisam razgovarao sa vlasnikom kluba Grišom Gančevim. Do tada smo imali dobar odnos. Ali od tada su se dogodile neke stvari. Nije mi bilo dozvoljeno da učestvujem u donošenju odluka u izboru pojačanja u zimskom prelaznom roku - rekao je Mladenov.

Ekipa CSKA iz Sofije zauzela je drugo mesto nakon prvog dela sezone u Bugarskoj sa 52 boda, 12 manje od Ludogoreca. To faktički znači da će se do kraja boriti za jedno od mesta koje vodi u evropske kvalifikacije sa Botevom iz Plovdiva i Černim Morem, koji kaskaju šest, odnosno pet bodova.