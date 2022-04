BRAZILAC STIŽE NA DERBI: 'Zvezda igra na Marakani, moram da navijam za nju!'

Tiago Fereira se zaljubio u Srbiju na prvi pogled i već 10 godina živi u našoj zemlji, a pre dve godine je postao prvi Brazilac koji je dobio srpsko državljanstvo, a da nije fudbaler.

Prvi put je došao u Srbiju 2010. godine, a 2012. godine se preselio ovde. Već je jednom gledao večiti derbi na Marakani, a danas će prvi put na najveću utakmicu srpskog fudbala povesti prijatelja.

Iako priznaje da mu je košarka bliža srcu od fudbala, kao većina Brazilaca voli sport generalno, a nema dilemu za koga navija od brazilskih klubova.

- U Brazilu navijam za Fluminense, klub iz Rija de Žaneira. Iako je moj ćale uvek navijao za Vasko da Gamu, kao i moj deda, kad smo bili deca, moja sestra i ja sa roditeljima smo živeli ulicu pored Fluminensea. Celo detinjstvo smo proveli u tom klubu baveći se raznim sportovima počevši od plivanja na koje sam upisan u drugoj godini života. Probao sam i tenis i fudbal da igram, ali ništa mi nije išlo dobro kao košarka, to je sport u kojem sam najviše uživao. Zbog blizine Fluminensea uvek smo navijali za njega, na kraju krajeva i moj ćale je počeo da navija za Fluminense i malo je ostavio Vasko zbog pritiska sa naše strane - kaže Tiago uz smeh.

Slična je situacija i u Srbiji, a činjenica da Crvena zvezda igra na stadionu poznatom kao Marakana, približila je crveno-bele Tiagu jer se originalna Marakana, jedan od najpoznatijih stadiona na svetu, nalazi u njegovom rodnom gradu.

- Da! To je definitivno veliki plus za Zvezdu. Nikada ne bih očekivao da ću u Beogradu da vidim jednu "Marakanu". Zvezda je svakako moj tim u Beogradu jer, kada sam došao ovde, otac moje tadašnje devojke je navijao za Zvezdu, dao mi je dres pa sam i ja odmah postao navijač. Od tada nisam menjao, iako nisam neki veliki navijač, ali zbog njega i zbog stadiona, Zvezda mi je postala draga ekipa i navijam za nju.

Nedavno je Tiago saznao da će njegove dve države igrati u grupi na Svetskom prvenstvu u Kataru.

- Radujem se jako što smo opet u istoj grupi, baš sam se obradovao. Dobio sam tog dana puno poruka od prijatelja i iz Brazila i iz Srbije. Verujem da će to da bude jako dobra utakmica, verovatno najbolja u grupi. Očekujem da će da bude zanimljivo i izazovno za oba tima. Moram da budem iskren, navijam za Brazil, ali mi apsolutno neće biti žao ako Srbija pobedi. Srce mi je potpuno poedeljeno, navijam da obe reprezentacije prođu u sledeću fazu, to će biti najbolje za sve. Prođe Brazil, prođe Srbija, pa se kasnije možda sretnemo opet u nekoj drugoj fazi, to bi bilo super - poručio je Tiago.

VELIKA ČAST I OSTVARENJE SNA - ZVANIČNO POSTAO SRBIN

- Vlada Republike Srbije mi je 2020. godine poklonila državljanstvo i time sam postao treći Brazilac u istoriji, a prvi koji nije fudbaler da je dobio srpski pasoš i to mi je bilo ostvarenje sna. Konačno sam mogao da kažem da jesam ono što osećam, odnosno da sam polu Srbin, polu Brazilac. Srce i duša su mi već bili podeljeni, a od 2020. godine je to zvanično i na papiru i jako se ponosim time - zaključio je Tiago.