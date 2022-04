SKANDAL! Najmanje 15 igrača u Premijer ligi DOPINGOVANO!

Kako se navodi u detaljnom izveštaju, od 15 dopingovanih, njih 12 je koristilo supstance koje poboljšavaju performanse na terenu.

Jedan je bio pozitivan na amfetamin, dok je trojici u krvi pronađen trijamsinolon, kortikosteriod koji je koristio biciklista Bredli Vigins pre pobede na Tur de Fransu.

🚨 15 Premier League footballers failed doping tests between 2015 and 2020. None were sanctioned. A total of 88 footballers from England, Wales and Scotland failed tests during that time.



(Source: Daily Mail) pic.twitter.com/p0AK4eAVOK