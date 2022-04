KAKAV VELEOBRT - RAJOLA JE ŽIV! OGLASIO SE LIČNO: Ljut sam da me ubijaju drugi put u četiri meseca! (FOTO)

Fudbalski svet šokirala je vest o smrti Mina Rajole, koju su preneli svi svetski mediji. Međutim, iako su vest objavili najpouzdaniji listovi poput Gazete, Dejli Mejla, Marke... ispostavlja se da možda najmoćniji agent nije preminuo i da je u lošem stanju.

Najpre se oglasio doktor iz bolnice u kojoj je Rajola u Milanu, dr Alberto Zangrilo.

- Besan sam zbog telefonskih poziva pseudo-novinara koji spekulišu o životu čoveka koji se bori da preživi - rekao je on iz bolnice San Rafaele agenciji Ansa.

Vest je demantovao Hose Fortes Rodrigez, desna ruka Rajole u njegovoj agenciji.

Izgleda loše, ali nije umro - rekao je on za holandski list NOS.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.