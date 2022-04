TRESE SE NEMAČKA! LUKA JOVIĆ MENJA ROBERTA LEVANDOVSKOG: Srbin je prvi pik nemačkog velikana, Poljak sve dogovorio sa Barsom

Na dan kada čelnici Bajerna treba da sednu za sto i pričaju sa Robertom Levandovskim i njegovim agentom Pinijem Zahavijem o produžetku ugovora, Nemačku je zatresla vest. Luka Jović pregovara sa klubom iz Minhena i spreman je da povratak u Nemačku.

Nemačka javnost pamti Luku Jovića (24) kao atomskog napadača Ajntrahta iz Frankfurta koji je u saradnji sa zemljakom Filipom Kostićem i Antom Rebićem harao Bundesligom pre tri godine. Dao je 27 golova u 48 utakmica i upisao sedam asistencija. Sjajnu sezonu naplatio je transferom u Real iz Madrida koji je bio težak 60.000.000 evra.

Međutim, Luka Jović se nije snašao na stadionu "Santjago Bernabeu", kako kod Zinedina Zidana koji ga je doveo, tako i kod njegovog naslednika Karla Ančelotija. Srbin je uvek bio u drugom planu, nikada nije mogao da dobije šansu u kontinuitetu, jer su se obojica trenera oslanjali na proverenog i iskusnijeg Karima Benzemu.

In addition to Sébastien Haller, the name of Luka Jović (24) is also being discussed at FC Bayern. The Serbian striker is out of favor at Real Madrid and would be available for a relatively low fee. Haller and Jović are considered affordable solutions [@Koch_AZ, @Abendzeitung] pic.twitter.com/4VjalkV4nJ