REAL JE ŠAMPION ŠPANIJE: Šou Madriđana gledao i Nadal!

Real je sa kombinovanim timom, bez Karima Benzeme, Vinisijusa, Krosa, Militaa i Alabe u startnoj postavi, kao ni Luke Jovića koji nije bio u kombinaciji, stigao do 35. titule prvaka praktično već u prvom poluvremenu.

Madriđanima je protiv Espanjola bio potreban samo jedan bod, ali je Brazilac Rodrigo u 33. i 43. minutu odlučio da da skroman doprinos u osvajanju titule. Na 28 mečeva ove sezone samo jednom je tresao mrežu, sada dva puta.

Svoj udeo u titulu, zvanično drugoj u dresu "kraljevskog kluba" Jović je imao tako što je postigao jedan gol (protiv Sosijedada) i imao dve asistencije (Espanjol i Sosijedad).

Jović je svoj poslednji meč ove sezone za Real odigrao sredinom februara, da bi u međuvremenu nekoliko puta sedeo na klupi. Najviše je bio van protokola zbog problema sa povredom.

Asensio je u 55. minutu rešio sve dileme, ako je neka uopšte i postojala, dok je Karlo Anćeloti na istekju sat vremena igre na teren ubacio Benzemu, Krosa i Iska. Kasnije i Vinisijusa. Inače, italijanski stručnjak je postao prvi trener u istoriji koji je uzeo titule u TOP 5 liga.

