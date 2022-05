Poslovanje Zvezde je potpuno transparentno, istakao je Terzić i dodao da je veoma ponosan što predsenik Srbije navija za klub koji on vodi.

Zvezdan Terzić, generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda stavio je tačku na priče da predsednik Srbije Aleksandar Vučić na bilo koji način više pomaže Zvezdi nego Partizanu.

- To je pitanje koje guraju oni koji ne misle dobro našem klubu. Aleksandra Vučića ja doživljavam kao svog prijatelja, on je moj prijatelj danas i biće mi prijatelj i onda kada ne bude bio na čelu države, i onda kada ja ne budem bio na čelu Zvezde. Njega volim kao čoveka, i nikada neću prestati da ga volim - rekao je Terzić.

Poslovanje Zvezde je potpuno transparentno, istakao je Terzić i dodao da je veoma ponosan što predsenik Srbije navija za klub koji on vodi.

- Mi imamo dogovor unutar kluba i to je i odluka skupštine da u Crvenoj zvezdi nema političarenja, nema uključvanja u političke stranke. I verovatno vam sad ne bih odgovorio na ovo pitanje da ste mi ga postavili pre izbora. Verujte mi da se njegovo ime jako zloupotrebljava, s obzirom na to da jako voli Crvenu zvezdu. To zloupotrebljavaju ovi iz Partizana, pa su zaludeli i taj narod koji voli Partizan, da Aleksandar Vučić radi protiv tog kluba i da više pomaže Zvezdi. Ali sve što se radi, radi se veoma transparentno, od takmičenja do kadrova u Fudbalskom savezu Srbije, a Crvena zvezda nema nikakvu komunikaciju sa njima, do toga kave su nam finansije. Mi poslujemo potpuno transparentno zbog uslova koje je prepisala UEFA, kao krovna organizacija. Mi moramo da dostavljamo kompletnu papirologiju naših prihoda i rashoda - kaže Terzić i dodaje:

Sa sigurnošću mogu da tvrdim da Zvezda nikada nije dobila više novca od države nego Partizan. Čak je i Siniša Mali izašao sa kompletnom papirologijom ko je koliko dobio. I tada je ustanovljeno da je Partizan dobio više novca. Ali se stalno potencira to da je Aleksandar Vučić kriv zato što je Partizan neuspešan.

On je istakao da je širenje takve priče veoma opasno.

- To se prenosi na tribine. To je opasna priča koju spinuju ljudi iz Partizana. To je jedna laž. Ono što je istina, mi se ponosimo da je naš predsednik ljubitelj kluba Crvena zvezda i da je toliko odgovoran čovek da nikada ne bi dozvolio da se iz budžetskih sredstava na nezakonit način finansira Zvezda više nego Partizan - kaže Terzić.