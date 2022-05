KOMENTATORI SE VALJALI OD SMEHA KADA SU GA VIDELI! Vlahović uradio ovo i svi su POPADALI: Nisu verovali šta se desilo (VIDEO)

Srpski reprezentativac, Dušan Vlahović, od prvog minuta je bio na terenu za "staru damu", a trener, Masimilijano Alegri, je odlučio da ga zameni u 79. minutu.

Način na koji je to uradio, nasmejao je komentatorski dvojac iz Poljske koji je ostao u šoku kada je shvatio da umesto Vlahovića, napadača, na teren ulazi štoper, Đorđo Kjelini.

Poljaci su, navodno, kada su videli Kjelinija na zagrevanju poručili sledeće: Poznavajući Alegrija, Kjelini će ući u igru umesto Vlahovića.

Pošto se to desilo, njihova reakcija je mnogima postala zanimljiva.

Polish commentators start laughing when they realized Allegri subbed on Chiellini for Vlahovic: pic.twitter.com/cLOyDRR7rT