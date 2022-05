MIHIN VELIKI POVRATAK: Već šesti dan na utakmici posle napuštanja bolnice, a evo kako sada izgleda! (FOTO)

Mihajlović je drugi put napustio bolnicu u dobrom stanju nakon ciklusa hemoterapija, a ove nedelje je sedeo na klupi svoje ekipe na utakmici protiv Venecije u 36. kolu Serije A.

Bolonja je na gostovanju izgubila rezultatom 4:3, iako je delovalo da će velikim preokretom stići do tri boda.

Venecija je stigla do prednosti u četvrtom minutu preko Henrija, a Kijin je u 19 povisio na 2:0. Do kraja poluvremena je Orsolini smanjio na 2:1, a već u 10. minutu nastavka na semaforu je pisalo "2:2" nakon pogotka Arnautovića.

Os torcedores da Curva Sud, uma das organizadas do Venezia, cantaram em homenagem ao técnico do Bologna, Sinisa Mihajlovic, que agradeceu acenando para o setor do estádio Pierluigi Penzo onde estão assistindo ao jogo. pic.twitter.com/zV3VAtVMXA