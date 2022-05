POGLEDAJTE SNIMAK BRUTALNE TUČE NA AUTOKOMANDI: Lete kamenice! Maskirni huligani sa palicama, kaiševima i bakljama - OPŠTE LUDILO

Koliko je zapravo bila strašna tuča huligana na Autokomandi najbolje se vidi iz snimka incidenta koji je isplivao u javnost.

Naime, navijači Crvene zvezde su izleteli iz šume sa palicama, kaiševima i bakljama i napali pristalice Partizana.

POGLEDAJTE NA SNIMKU KAKO JE TO IZGLEDALO:

11.05.2022🇷🇸Delije action on Grobari after cup game.

23 arrested, many injured, one harder https://t.co/Fjy3xrlEmQ#delije #grobari #hooligans pic.twitter.com/ZkfIUKIOHE