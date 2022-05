SMRT UŽIVO! Fudbaler skočio sa litice od 35 metara, supruga snimala tragediju! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Tragedija se dogodila na jednoj plaži na Majorki, a da stvar bude još gora smrt fudbalera snimila je njegova supruga.

Nesrećni Mourad se popeo na jednu liticu visine od 35 metara kako bi skočio u more, a supruga koja je bila sa decom na gliseru snimala je njegov skok. Nažalost, fudbaler nije dobro procenio visinu i blizinu stena... Kada je skočio snažno je vrisnuo videvši stene ispod sebe, a supruga je samo uzviknula: "O, moj Bože."

Autopsija je pokazala da Lamrabat nije preminio od povreda, već se utopio dok je bio u nesvesti.

"Vitese želi Muradovoj porodici prijateljima mnogo snage da se suoče sa velikim gubitkom", poručili su iz holandskog kluba.

Vitesse heeft het droevige bericht ontvangen dat Mourad Lamrabatte is overleden. De voormalig aanvaller van Jong Vitesse is slechts 31 jaar geworden.



We wensen familie en vrienden veel sterkte en kracht toe 🙏 #Vitesse