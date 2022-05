ZVEZDA JE PONOVO ŠAMPION SRBIJE! PRED 40.000 DELIJA DO 5. UZASTOPNE TITULE: MARAKANA PROKLJUČALA, SLAVI SE NOVA KRUNA

Crvena zvezda je peti put u nizu, a 33. u klupskoj istoriji, postala prvak države u fudbalu!

To je ekipi s Marakane omogućila pobeda u poslednjem kolu Superlige, nad Voždovcem od 3:1 (1:0), čime je matematički postalo nemoguće da Partizan stigne branioca trona, bez obzira na ishod njegovog meča s niškim Radničkim.

Ipak, nije sve išlo "kao po loju" za tim Dejana Stankovića, koji je, valjda zbog čuvene težine obavljanja "očekivanog zadatka", prilično stegnuto delovao punih 40 minuta.Jesu crveno-beli imali više loptu u svom posedu, jesu i šutirali više, ali osim zicera Ohija, koji se prilično spetljao posle lukavog dodavanja Aleksandra Kataija, nisu to bile baš idealne prilike za promenu rezultata. "Zmajevi" su u nekoliko minuta čak delovali i bolje od favorita, no to nije baš dugo potrajalo, jer su se Ben, Ivanić i ostatak tima s Marakane razigrali kako se bližio kraj poluvremena.

Nedugo posle Stankovićevih instrukcija da se ranije krene po oduzimanje lopte, dok je ona još na suparničkoj polovini, Zvezda je počela da brže dolazi u posed, više da napada, a posle kornera koji je izveo Kanga, i da povede. Igrao se pomenuti 40. minut kada je Katai nadvisio Ivezića u skoku i glavom neodbranjivo poslao loptu u mrežu Voždovca.Do isteka prvog poluvremena, šampion je mogao još dva, tri puta da uveća prednost, jer je počeo da igra daleko rasterećenije, a takav je, inače, svaki tim koji nije okovan početnom stegnutošću. I, nošen tim samopouzdanjem, prvak Srbije je i udvostručio prednost.

Igrao se 54. minut, kada je Ben svoju dobru igru krunisao asistencijom sa desnog krila, idealno uposlivši Ivanića, koji je glavom, sa pet, šest metara, doneo nenadoknadivih 2:0.

Opustilo je to ekipu Dejana Stankovića, koja je dozvolila "zmajevama" da rašire krila, te da posle jedne gužve u šesnaestercu domaćih, preko Nemanje Milojevića, prepolove rezultatski zaostatak.

Ali, dalje od toga gosti nisu mogli. Nošeni podrškom više od 41.000 gledalaca, Zvezdini fudbaleri su prilično mirno priveli meč kraju, u 90. minutu zbog jednog igranja rukom dobili i penal koji je, na oduševljenje svih - precizno izveo golman, Milan Borjan, a onda je usledila erupcija oduševljenja.

Sa razlogom.

Šampionski tron je odbranjen, peta uzastopna titula prvaka Srbije je osvojena.

UŽIVO!

DRUGO POLUVREME:

90. minut - Penal za Zvezdu, koji je izveo i pogodio Milan Borjan!

90' - Ostaje još da se vidi koliko će trajati sudijska nadoknada vremena na ovom meču.

86. minut - Sve je manje vremena za Voždovac, a Zvezda je na korak do ogromnog uspeha!

79. minut - Sunovrat TSC-a. Sve je išlo na ruku Lazetićevom timu, ali je klub iz Bačke Topole podbacio. Prednost Vojvodine udvostručio je Lazarević i tako dodatno približio Radnički Evropi!

75. minut - Da bi Partizan osvojio titulu, neophodno je da Voždovac da još dva gola, a Zvezda niti jedan!

60. minut- Dejan Stanković je napravio prvu izmenu, umesto Ohija u igri je Pankov.

59. minut- Ofanziva crveno-belih ne prestaje. Ivanić je poslao loptu pred gol Voždovca, ali je Ben sa druge stative gađao pored gola.

69. minut - GOOOOL! Milojević! Voždovac smanjuje na 2:1.

53. minut - Gooool! Ivanić duplirao vođstvo.

Mirko Ivanić je odigrao svoju jubilarnu 150. utakmicu u crveno-belom dresu! Dres sa simboličnim brojem mu je uručio Mitar Mrkela, a mi mu želimo još mnogo uspešnih mečeva za naš klub.



🔴⚪️#fkcz pic.twitter.com/ceXvlscRbr — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) 22. мај 2022.

49. minut - Velika šansa za Voždovac! Borjan je siguran!

KRAJ PRVOG POLUVREMENA!

41. minut - Golu je prethodilo to što je desetka crveno-belih odlično gađala glavom i iznudiula korner. Iz popravnog je Katai zatresao mrežu gostiju....

40' - Goool! Katai za 1:0 u korist Zvezde! Glavom posle kornera!

34. minut - Najbolju šansu na meču propustio je Ohi nakon asistencije Kataija!

29. minut - Mreže miruju na sve tri utakmice! Partizan-Radnički Niš i TSC-Vojvodina imaju isti rezultat

27. minut - Okušao je Milojević šut, ali je na mestu bio Borjan

24. minut - Okuražio se Voždovac i izborio korner....

Na dobro poznatom mestu zajedno sa zvezdašima oživljavamo slavnu istoriju Zvezde i pišemo nove crveno-bele stranice.



Na dobro poznatom mestu zajedno sa zvezdašima oživljavamo slavnu istoriju Zvezde i pišemo nove crveno-bele stranice.

17. minut - Mirno je na "Marakani"... jeste Zvezda opasnij i ofanzivnija, ali još nije bio na mukama golman Voždovca...

11. minut - Sada opasan napad! Došla je lopta do Ohija, ali nije bila laka pozicija nakon toga za Zvezdinu "desetku" Aleksandra Kataija..

10. minut - Pokušao je Katai, ali od svega novi korner... Voždovac pokušava iz kontre da ugrozi Zvezdu, ali za sada nema opasnosti ni sa jedne strane...

5. minut - Prvi korner na meču izborili su domaći igrači! Ben je izveo udarac iz ugla, ali nije to bilo onako kako je želeo...

2. minut - Pesma, barjaci, navijanje, ali i dimne bombe koji smanjuju vidljivost na terenu...

18:31 - POČELO JE!

Počeo je duel između Zvezde i Voždovca, ali i Partizana i Radničkog.

Zvezdaši pristižu na Marakanu, barjaci se već vijore na tribinama. Čeka nas još jedna sjajna atmosfera!



Zvezdaši pristižu na Marakanu, barjaci se već vijore na tribinama. Čeka nas još jedna sjajna atmosfera!

17.37 - Zvezda je danas čestitala svom velikom navijaču, Novaku Đokoviću.

Najbolji teniser sveta danas proslavlja 35. rođendan. @DjokerNole je pomerio granice mogućeg, a još ima mnogo ciljeva ispred sebe. Njegova Crvena zvezda želi mu da ih dosegne i nastavi da ispisuje istoriju. Nole, srećan rođendan!

17.35 - Ovako je bilo ispred stadiona Zvezde oko sat vremena pred početak utakmice: Zvezdaši pohrlili na Marakanu sat i po pre meča.

17.24 - Za razliku od ulica koje od centra Beograda vode ka "Marakani", na našem najvećem stadionu, tačnije ispred njega, prilično je živahno. Mnogi navijači Crvene zvezde su poslušali apeli voljenog kluba da dođu ranije i nabave barjake.