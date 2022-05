SKANDAL U BJELJINI: Navijači upali na teren, tukli svoje fudbalere i skidali im dresove!

Fudbaleri Rudara doživeli su ubedljiv poraz od Radnika (5:2) i tako se posle jedne sezone u eliti vratili u Prvu ligu Republike Srpske.

Besni navijači Rudara nakon meča ušli su na teren Gradskog stadiona u Bjeljini kako bi se fizički obračunali sa fudbalerima svog kluba.

Bosnia and Herzegovina. 22.05.2022



Radnik Bijeljina - Rudar Prijedor. (5-2)



After losing the game, Rudar Prijedor fans attacked their own players and took their shirts off. pic.twitter.com/RvyJN1vtAl