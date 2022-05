PRETUČEN SIN BIVŠEG ZVEZDINOG FUDBALERA: Namamili ga kod škole i polomili nos! 'Samo mi znamo kako nam je'

Velika bruka viđena je pre nekoliko dana u Smederevu, u blizini Osnovne škole "Dr Jovan Cvijić", kada je sin (14) nekadašnjeg napadača Crvene zvezde Predraga Sikimića pretrpeo vršnjačko nasilje u kom mu je polomljen nos.

Prema saznanjima Telegrafa, incident se dogodio 23. maja na 30 metara od škole, kada su dvojica učenika sedmog razreda i jedan srednjoškolac namamili Sikimićevog sina iza jedne zgrade i tamo mu zadali nekoliko udaraca.

Povod za ovaj napad leži u tome sto je dečak dobio sramotne uvrede na račun majke koja je, inače, nastavnica fizičkog vaspitanja u pomenutoj školi, a sve zbog toga što im nije dozvolila da igraju fudbal.

Te uvrede su stigle do Sikimićevog sina koji je dobacio "ma videće oni", ali u nameri da verbalno okonča bilo kakvu svađu nesrećni dečak je namamljen u klopku. Najpre je na njega nasrnuo jedan od učenika sedmog razreda, od napada drugog se odbranio, da bi mu i srednjoškolac zadao nekoliko udaraca.Telegraf je u međuvremenu stupio u kontakt sa Sikimićem, koji je dres Zvezde nosio od 2015. do 2017. godine i sa kojom je bio šampion. Strelac gola u 151. večitom derbiju najpre nije želeo da govori ovoj temi, ali je odlučio da "otvori dušu" kako bi u budućnosti sprečio da se išta slično dogodi.

Kroz razgovor sa Sikimićem shvatili smo, nažalost, da u ovom slučaju fizičke rane dosta manje bole od onih psihičkih koje porodica proživljava.

- Nije samo taj čas bio okidač.Više puta je to radio, jer supruga predaje tim sedmacima. Inače su problematični. Škola kao škola, najbolja je u Smederevu. I ne želim o njoj ništa loše da kažem, ali želim da, kao bivši sportista, utičem da se ovo više ne ponavlja i da moj dečak bude poslednji koga su udarili - rekao je Sikimić za naš portal i dodao:

- Kako spava moja supruga, sa kojim strahom mlađi sin ide u školu i koliko se ćerkica plaši kada vidi brata sa zavojima, to se ne može opisati. Samo mi znamo kako nam je. Mlađi sin će ići u školu, ali uz moje prisustvo. A deca koja nisu još napunila ni 14 godina naprave šta naprave i ne odgovaraju. To je ono što me najviše boli!!!

Podsetimo, Sikimić je imao bogatu fudbalsku karijeru, a pored Crvene zvezde igrao je još za Lirs, Rad, Vojvodinu, Amkar, Ural , Radnički Kragujevac, Smederevo, Voždovac...