HAOS ISPRED STADIONA - OVO JE SRAMOTA UEFA! Navijači preskakali ogradu i upadali na finale LIGE ŠAMPIONA! (FOTO)

Finale Lige šampiona Liverpula i Real Madrida nije ni počelo, a postalo je verovatno najkontroverznije ikad odigrano! Utakmica je čak tri puta odložena i počeće 36 minuta nakon predviđenog termina zbog haosa ispred stadiona, gde su navijači preskakali ogradu i tako ulazili na tribine.

Dok je ceo svet gledao kako organizatori gube bitku sa vremenom i sa ogromnom gužvom na ulazima, UEFA je menjala termine početka i obrazloženja zašto meč kasni. Prvo je pomeren sa 21 na 21.15, a onda na 21.36, dok je UEFA to pravdala "kašnjenjem navijača"!?

Za to vreme, navijači su ulazili na meč kao da je u pitanju niželigaški fudbal, a ne finale Lige šampiona na jednom od najpoznatijih stadiona na svetu - Sen Deniju kraj Pariza.

Prema svedočenjima prisutnih, nesnosna gužva bila je oko stadiona satima pred meč i nije stvorena pred početak. Isto tako, igrače je remetilo i to što su morali da se probijaju kroz ulice ka Sen Deniju. Liverpul je tako zakasnio na finale, a neki njegovi navijači su odustali od ulaska na meč!

"Umalo sam plakao dok sam dolazio ovde. Neću da gledam ovo finale više. Hoću da idem kući", rekao je jedan navijač Liverpula, koji je rekao da ne može da pronađe svog brata u velikoj gužvi.

I to što je himna Lige šampiona glasno izviždana pred meč dokaz je koliko su svi bili revoltirani.

