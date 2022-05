BRAT FUDBALERA LIVERPULA OTKRIO: Bačen suzavac na TRUDNU ženu! Ovo je BRUKA Lige šampiona! (VIDEO)

U međuvremenu, oglasio se brat Žoela Matipa, Marvin Matip, koji je dao izjavu sa stadiona "Francuska".

- Organizacija oko i unutar stadiona nije vredna finala Lige šampiona! Koristili su suzavac u delovima gde su bila deca, to je opasno! - rekao je Marvin Matip.

Joel Matip’s brother Marvin on the situation around Stade de France: “The organisation around and in the stadium is unworthy of a CL final! Using tear gas in areas with children and uninvolved fans is dangerous!”, tells @Plettigoal . 🤦🏼‍♂️ #UCLFinal

On i njegova supruga koja je trudna morali su da napuste stadion.

Update Paris: Massive chaos in front of the stadium. The brother of Joel Matip, Marvin, had to flee with his family while they tried to get access in the stadium. His wife is pregnant. Tear gas! They had to take refuge in a restaurant. @SkySportDE