ALBANCI DIVLJALI UZ ZASTAVU UČK! Skandal u Vučitrnu: Ovo fudbal ne pamti, navijači skidali mrežu sa gola usred meča! (VIDEO)

Neverovatne scene viđene su u finišu prvenstva takozvane države Kosovo, na meču odigranom u Vučitrnu. Igrali su gostujući tim Mališeva, što je albanski naziv za Orahovac i domaći FK Vučitrn.

Pri rezultatu 3:0 na kraju meča sudija je dosudio jedanaesterac za domaćina i to na golu iza koga su bili gostujući navijači. A gosti iz Orahovca se nisu slagali sa tom odlukom, iako je donesena posle dugog konsultovanja VAR tehnologije.

Kosovo 28.05.2022

KF Malisheva - FC Vushtria (3-1)

At the end of the game, the referee, after checking the VAR, gave the home team a penalty shot. Away fans disagreed with the referee's decision and decided to rip off the net from the goal and stop the game 😅 pic.twitter.com/WbuIuzdk6q