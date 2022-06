PARTIZAN NAŠAO TRENERA! Stiže Grobarima dobro poznato ime

Partizan će početkom sledeće nedelje otkriti ime novog šefa stručnog štaba.

Ova tema danima zaokuplja javnost, a rukovodstvo je po svemu sudeći pronašlo rešenje, kaže Ivica Kralj koordinator za sportska pitanja i skauting službu.

"Ono što mogu da kažem je da će to sigurno biti dobro poznato lice svim navijačima Partizana. Mislim da je to sasvim dovoljno za sada, a to će čuti verovatno sutra ili prekosutra", rekao je Kralj za TV Arena sport na utakmici Lige nacija, Srbija – Slovenija.

Sedam dana pred početak priprema za početak novi sezone, crno-beli su u foto-finišu pregovora sa novim trenerom, koji će naslediti Aleksandra Stanojevića.

Partizan je bez trenera od prošle nedelje i finala Kupa protiv Crvene zvezde, a pred šefom stručnom štaba biće važne pripreme za start sezone u julu i za učešće u kvalifikacijama za Ligu Evrope, u kojima će klub iz Humske krenuti od trećeg kola.

Autor: