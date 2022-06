ONI SIGURNO NE ODLAZE IZ ZVEZDE! Najnovije vesti sa "Marakane" bacile Delije u trans!

Sjajne vesti za navijače, Crvena zvezda neće drastično menjati odbranu za narednu sezonu.

Kako prenosi Žurnal Zvezda će produžiti ugovore sa Radovanom Pankovim i Milanom Gajićem, dok se čeka Rodrigao kao garancija u slučaju odlaska Erakovića.

Aleksandar Dragović ostaje komandant odbrane, a u slučaju odlaska Strahinje Erakovića, mada je Zvezdan Terzić pre nekoliko dana rekao da ostane bar do kraja kvalifikacija, plan je da se angažuje Brazilac Rodrigao iz ruskog Sočija, čak i bez garancija da će novopečeni seniorski reprezentativac Srbije napustiti klub.

Takođe, na Marakani smatraju da za ulogu rezervnog centralnog defanzivca ne može da se nađe bolji od Radovana Pankova i zbog toga su pregovori sa njim o produženju ugovora intenzivirani tako što je povećana ponuda. Očekuje se da Pankov prihvati novu ponudu, prvu je odbio i obaveže se na još dvogodišnju vernost Crvenoj zvezdi. Spekulisalo se o ponudi iz Turskw, ali će najverovatnije ostati na Marakani. Dobiće jači ugovor nego do sada, a kad je sklapao saradnju 2019. godine bio je u grupi najmanje plaćenih fudbalera u ekipi.

Zvezda će u narednoj sezoni imati jednog mladog štopera u prvom timu, u prolećnom delu sezone to je bio Andrej Đurić (rođen u septembru 2003. godine). U narednoj će na to mesto doći četiri meseca mlađi Stefan Leković. Za njega na Marakani kažu da je trenutno najveći projekta kluba i da bi od obeštećenja jednog dana moglo da se dođe i do 15 miliona evra.

Đurić bi mogao da ode na jednogodišnju pozajmicu u neki od superligaških klubova. Odluka je da se Leković koji je već imao treninge sa prvim timom prekomanduje, a mesta za dva mlada štopera u trenutnim okolnostima nema.

Očekuje se da Milan Gajić potpiše ugovor posle jače finansijske ponude i da tokom sezone pokriva desnu stranu zajedno sa Kristijanom Pićinijem. Italijan je sklon povredama i neophodno je da Dejan Stanković ima na raspolaganju još jednog igrača od poverenja na toj poziciji. Milan Rodić je standardni levi bek, dok bi Marko Gobeljić mogao da dobije ugovor na još dve godine.