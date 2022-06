STOLICA OBEĆAO DA ĆE VRATITI GROBARE NA STADION: Celu igračku i trenersku karijeru sam se pripremao za Partizan! Došao u svoju kuću, svoj klub...

Nekadašnji pomoćnik crno-belih Ilija Stolica (43) zvanično je promovisan u šefa stručnog štaba Partizana.

Ilija Stolica postigao je dogovor s rukovodstvom kluba tokom minulih dana i potpisaće ugovor na dve sezone!

Promocija novog stratega srpskog vicešampiona biće održana u četvrtak u stadionu u Humskoj! Na njoj će bivši trener Voždovca, Vojvodine i Olimpije govoriti o ambicijama za narednu sezonu, planovima za letnji prelazni rok i programu priprema, koje zvanično treba da počnu 13. juna.

Stolica je dobio prednost ispred Sava Miloševića, a na klupi Partizana naslediće Aleksandra Stanojevića, koji je po završetku minule sezone podneo ostavku posle 20 meseci saradnje.

"Parni valjak" već tri godine nije osvojio nijedan trofej, ovog leta očekuje ga i borba za plasman u grupnu fazu Lige Evrope, pa je jasno koji su ciljevi postavljeni.

Crno-beli su i petu godinu zaredom ostali bez šampionske titule, a na Stolici će biti da pokuša da to promeni.

Ilija Stolica je znao u prošlosti da o situaiciji u srpskom fudbalu priča bez dlake na jeziku, kao i Aleksandra Stanojević.

- Voleo bih da mi kažete šta to konkretno mislite, kada biste mi rekli konkretno, ja bih vam rekao ono što je jasan odgovor na to. Ja sam u sportu, vaspitavam decu da budu sportisti. Ako krenemo ovde sada da radimo moj kolega i ja sklekove, onaj koji je uradio 10, drugi je uradio 9, ako 9 postane veće, onda je sport doveden na neku granu gde nije sprot. Da li je neko moćniji, bogatiji, kada su na terenu, tu moraju svi da budu isti. Golovi su isti, sudije moraju da sude isto, verujem i video sam da su se neke stvari poboljšale u velikoj većini ove sezone. VAR je doneo nešto dobro. Žalim na naše terene. Često čujem kako je za tebe, tako je i za druge. Ne ne, nije isti za ekipe koje se brane i ekipu koja hoće da konstruiše igru. Da imam uveravanja da će sve biti kako treba, imam. Da mi je jasno gde sam, jasno mi je. Da ću reagovati na sve to, moram da kažem da ću reagovati.

Partizan pet godina čeka šampionsku titulu.

- Ima nešto što je neka sila, energija, koja stvari u životu postavlja onako kako treba da budu. Verujem da je ovo idealna situacija. Navijači Partizana... sve nas tako doživljavam ovde. Nikome od nas nije prijatno, kada čujem to, ja se trudim da zaboravim i da nisam čuo da ste to pitali.Verujem da onako kako mi razmišljamo, sa energijom, da će to učiniti da načinimo zaokret u stvarnosti. Duboko verujem da će svaki navijač Partizana biti ponosan, onaj koji je došao da sa svojim klubom pati kad treba da se pati, i da ga voli kad treba da se voli. Svi željno iščekujemo trofeje. Potrudiću se da to svim silama krene od prvog našeg dana.

Bio je 2017. godine Stolica nadomak dolaska u Humsku. Otkrio je zašto tada nije došlo do dogovora.

- Nisam isti čovek koji sam bio 2017. godine. Čoveku je potrebno jedno iskustvo, pozitivno ili negativno, da bi mogao da razazna prioritete. U tim trenucima sam imao sebičan cilj, imao sam ogromnu želju da budem uspešan trener Partizana koji će obeležiti svoje vreme na jasan i precizan način. Dolazio sam u situacije i razgovore koji su uvek bili komplikovani. Bila je ogromna želja da sarađujemo, ali raznih razloga se to nije poklapalo. Ako bih se za nešto u svom životu kajao, to bi bilo da nisam bio trener Partizana. Celu igračku i trenersku karijeru sam pripremao za ovako nešto. Sada sam zreliji znam šta su mi prioriteti. Nama je prioritet da što pre prođemo kroz igrački kadar, obavimo veliki broj razgovora i da znamo na šta računamo.

Neće biti mnogo vremna za pripreme.

- Specifična je sezona da je Svetsko prvenstvo usred sezone, pomeren je početak sezone. Najkompleksniji period je upravo leto. Voleo bih da imam od ponedeljka kompletiran tim, međutim, prelazni rok živa stvar koju moramo da rešavamo u hodu. Daćemo sve od sebe da što pre dođemo do stvari koje želimo, da obavimo razgovore sa svim igračima.

Odmah je novi trener poručio da želi da dominira sa Partizanom.

- Svaki trener ima svoje ideje, model igre... Ono što je važno u svemu tome je adaptacija na igrački kadar koji trener u tom trenutku ima. Ono što je sigurno je da ćemo težiti ka dominaciji, dominaciji... Ne samo iz aspekta atraktivnosti, već psihologija igrača Partizana, vaspitanje od malena, naši igrači su tako naučeni da funkcionišu. Da se tako ponašaju i da tako treniraju. Ne vidim drugi način kako Partizan može da funkcioniše. Tu sam da sve to uobličimo siguran sam da ćemo biti prepoznatljivi.

Ilija Stolica je sipao komplimente na račun Aleksandra Stanojevića.

- Sale je našao vremena da pričamo, istrošen je.. Moram da mu se zahvalim kao Partizanovac. Izneo je izuzetnu sezonu iz koje sam imao osećaj da je zaboravljeno da smo bili do poslednjeg kola u borbi za titulu. Osvojio je rekordan broj bodova, dočekali proleće u Evropi. Dao je celog sebe Partizanu. On je u plejadi ljudi koji su ovde pre mene bili i biće moja inspiracija.

Već je bilo razgovora o pojačanjima za narednu sezonu.

- Razgovarali smo. To su teme koje su osnov svega ovoga. Osnov svega su igrači koji treba da iznesu našu ideju. Ovde smo zbog toga da vidimo šta će oni uraditi na terenu. U igračkom kadru ima izuzetno kvalitetnih igrača, ima momaka koji možda nisu pokazali ono što se očekivalo, neki koji su možda zadovoljni, neki koji su zasićeni... Ima ideja kako da to osvežimo, u okvirima onoga što mi možemo. Tu smo se direktor i ja poklopili i to je sastavni deo našeg posla.

Pažnju javnosti skrenuo je na sebe2017. godine kada je u plej-ofu šampionata Srbije sa "zmajevima" pobedio Crvenu zvezdu na "krovu" rezultatom 3:2. Tom pobedom, a nakon trijumfa Partizana u "večitom" derbiju na stadionu "Rajko Mitić" rezultatom 3:1, omogućio je svojim crno-belima da kasnije osvoje poslednju titulu.

- Često se spominje ta 2017. ja sam tada bio samo profesionalac koji je radio svoj posao. Takav sam bio, uvek ću takav biti, to je deo mojih obaveza koji je u tom trenutku bio u Voždovcu. Ta prošlost može da bude oslonac, ali danas smo u 2022. to je jedno iskustvo i treba da pričamo o onome što treba da bude, a ne o onome što je bilo. Svi smo tu da očekujemo očekivano, a očekivano je to da ćemo svaku utakmicu izlaziti da pobedimo. Siguran sam da ćemo pobrati simpatije navijača.Poručio je da će biti veoma zahtevan ša već sada igrači znaju šta da očekuju od novog treneta.

-Velika većina igrača je dugo tu i zna šta su obaveze. Zahtevi igre koje ćemo gajiti, igračima će olakšati pristup obavezama i velikom pritisku. Biću veoma zahtevan, nemilosrdan u odnosu na ono što je pred nama, a to je Partizan.

Ilija Stolica je poručio da je došao u svoj klub!

- Dolazak u Partizan je velika odgovornost, moje zadovoljstvo i sreću koju osećam je teško objasniti. Emocija koju ja osećam dolaskom ovde je velika da prevazilazi bilo kakve izazove ili nedoumice. Idealniji momenat za mene ne može da postoji, sa tim stavom i energijom želim da pristupim onome za šta me vezuje srce. Osećam se da sam došao u svoju kuću, svoj klub - kazao je Stolica.

Ivica Iliev poželo je dobrodošlicu novom treneru.

- Fudbalska Srbija je prezadovoljna. To me raduje, što naš izbor da dođe na mesto trenera je Ilija Stolica. Čovek koji se ugradio u titulu 2015, koji je jednim delom doneo titulu 2017, koji je napravio revoluciju u srpskom fudbalu. Neko ko je u poslednjih pet-šest godina bio onaj koji se vezuje za prvog trenera Partizana. Mimoišli smo se nekoliko puta, razlog što se to nije desilo je da je sada vreme, da nas dvojica zajedno predvodimo FK Partizan Verujem da će i rezultati biti sastavni tog fudbala - kazao je Ilev.

Autor: