Bivši klub Ivice Ilieva na prodaju za 1 evro!

Neobična priča nam dolazi sa Sicilije. Peter Skioto odlučio je da proda klub Mesinu za samo jedan evro.

On je prvo odlučio da Mesinu spasi ispadanja iz Serije C, a onda je izrazio spremnost da preda vlasništvo nad klubom nekom drugom.

"Do danas nisam dobio službenu ponudu za kupovinu Mesine, samo nekoliko telefonskih poziva sa određenim informacijama. Moj cilj je bio da zadržim klub u Seriji C i onda odem. S ogromnim žaljenjem, nakon pet godina na čelu Mesine, ponavljam svoju spremnost da ovde završim svoj put kao vlasnik, pa sam odlučio da prodam klub za simboličnu cifru od jednog evra. To je moj poslednji čin ljubavi", poručio je Skioto.

Skioto je, koji je svojevremeno tri puta bio trener Mesine, te vodio još Đenou, Bolonju, Udineze, Torino i Napoli, dao je rok potencijalnim kupcima do 12. juna (nedelja), nakon čega će doneti sledeće odluke, makar one, kako je rekao, bile i bolne.

A.C.R. Mesina je osnovan davne 1900. godine. Bila je prvak Serije B 1963. godine, a poslednji put je u Seriji B igrala je u sezoni 2003/2004, nakon čega je uglavnom bila u Seriji C.

"Žuto-crveni" igraju na stadionu San Filipo kapaciteta 37.895 mesta, koji je izgrađen 2004. godine što ga čini jednim od mlađih i savremenijih objekata u italijanskom fudbalu.

Od poznatih imena za Mesinu su igrali Rikardo Zampanja, Marko Storari, Salvatore Skilaći, Anotnio Noćerino, Dimitros Elefteropulos, kao i sportski direktor Partizana Ivica Iliev.