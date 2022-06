Piksi: Poštujmo i cenimo prijateljstvo sa Japanom

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi, koji je više godina proveo igrajući fudbal i radeći kao trener u Japanu, poručio je, povodom 140 godina diplomatskih srpsko - japanskih odnosa, da moramo da poštujemo i cenimo prijateljstvo sa jednom takvom zemljom.

Stojković za Tanjug, na otvaranju izložbe u Ministarstvu spoljnih poslova povodom jubileja, rekao da je od velikog značaja imati 140 godina diplomatskih odnosa sa zemljom kao što je Japan.

"Nije malo imati odnose sa takvom zemljom, prijateljske, sa puno razumevanja, podrške, pomoći i sa jedne i sa druge strane. Mi moramo to da poštujemo, cenimo i da nastavimo u tom smeru i da vrednujemo sve ono što oni rade za nas i ono što mi radimo za njih. To je poenta budućnosti i sve se svodi na to da cenimo i podržavamo jedni druge", kazao je Stojković.

Govoreći o svojim iskustvima u Japanu, Stojković jer naveo da je prelepo vreme proveo u toj zemlji.

"To je prelepa zemlja, specifična, različita, a ipak toliko topla i zaista mnogo može da se nauči. Jedno veliko iskustvo, kako za mene, tako i za moju porodicu. Samim tim što sam proveo toliko vremena i upoznao njihovu kulturu i njihov način razmišljanja i radne obaveze, kako oni gledaju na život - to je fascinantno", naveo je Stojković.

Naglašava da je od prvog dana u Japanu prihvaćen kao da im je najrođeniji.

"Oni se tako i ophode prema strancima, a pogotovu kada su videli fudbalsko umeće koje sam pokazao. Imate osećaj da niste stranac i ako jeste, a na svakom koraku samo pažnja, pomoć, podrška, aplauzi...", zaključio je Stojković.