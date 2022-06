SRAMNE PROVOKACIJE ALBANACA POSLE MATIĆEVE POSETE KIM: Kosmet nazivaju albanskom zemljom, OPŠTI HAOS zbog nekoliko fotografija!

Srpski fudbaler Nemanja Matić iskoristio je pauzu između dve sezone da poseti manastire na Kosovu i Metohiji. A nakon što je objavio fotografije na društvene mreže, pojavile su se sramne provokacije i komentari.

Naime, Albanci sa Kosova i Metohije pokušali su da budu duhoviti i da uvrede Matića i ceo srpski narod porukom da je novi fudbaler Rome zapravo posetio kulturno nasleđe lažne države Kosovo.

- Srpski fudbaler Nemanja Matić je odlučio da izađe iz svoje zemlje na dan i da poseti spomenike kulturne baštine susedne države Kosovo - napisao je jedan Albanac na društvenoj mreži Tviter.

Drugi je takođe poručio da je fudbaler napustio Srbiju prilikom posete manastirima.

- To što Srbi moraju da putuju na albansku zemlju da bi posetili mesto koje je za njih toliko sveto je tako poetično.

