POGLEDAJTE ČUDO KOJE KOŠTA NEVEROVATNIH POLA MILIJARDE EVRA: Novi stadion Reala je SVEMIRSKI BROD! (VIDEO)

Kada se završi rekonstrukcija, madridski hram fudbala "Santijago Bernabeu" biće digitalni stadion budućnosti!

Očekuje se da će rekonstrukcija, koja je počela 2019. godine trebalo bi da bude završena u leto 2023. godine.



Kapacitet stadiona će ostati kao i do sada 80.000 sedećih mesta, ali će komfor biti podignut na neslućenu visinu. Pokretni krov koji će stvarati mikro-klimu samo je jedan od noviteta.

Najimpresivnija inovacija je pokretni teren sa sedam poprečnih ploča širokih 15 metara i visokih između 23 i 25 centimetara, koji će se izvlačiti, čime će se čuvati trava za mečeve.

Real Madrid's renovated Estadio Santiago Bernabeu will be able to host American football, basketball and tennis matches 🏈🏀🎾



Amazing 😳🙌



