FIFA uvodi novu ofsajd tehnologiju na SP u Kataru

Svetska fudbalska federacija (FIFA) saopštila je danas da će na Mundijalu u Kataru biti korišćena poluautomatska ofsajd tehnologija.

FIFA smatra da će tehnologija pomoći da se donošenje odluke kod ofsajda korišćenjem video-tehnologije smanji sa prosečnih 70 sekundi na interval između 20 i 25 sekundi.

Ideja je da gledaoci na stadionu i kraj malih ekrana dobiju 3D ilustraciju sudijske odluke već u narednoj pauzi u igri nakon što se desi sporna situacija.

Sistem će koristiti 12 kamera koje će biti postavljene ispod krova na svakom stadionu na kom će se igrati utakmice Mundijala.

Predsednik Sudijske komisije FIFA, proslavljeni italijanski arbitar Pjerluiđi Kolina, smatra da će novi sistem biti "hvaljen, priznat i prihvaćen" poput tehnologije na gol-liniji.

"Čuo sam dosta o sudijama-robotima. Razumem da je to dobro za medijske naslove, ali to neće biti slučaj. Sudije će i dalje donositi odluke tokom fudbalske utakmice, a ova tehnologija će samo dati odgovor da li je fudbaler u ofsajd poziciji ili ne. Drugim rečima, sva ostala dešavanja između rivala na terenu ostaju odgovornost sudija. Takođe, čujem da ljudi misle da je potrebno pet sekundi da se reši situacija oko eventualnog ofsajda. Sigurno je da to nije moguće unutar četiri ili pet sekundi, to su pogrešna očekivanja. Bićemo brži, bićemo precizniji, to su glavni ciljevi poluautomatske ofsajd tehnologije", izjavio je Kolina, a prenela FIFA.