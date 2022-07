Garinča je u karijeri igrao za Botafogo (1953. do 1965. godine, 581 utakmica, 232 golova), a manje uloge je imao u Korintijansu, Atletiko Junioru, Flamengu i Olariji.

Na potpuno neverovatnu priču o njemu podsetio je hrvatski portal "Indeks", a sjajan tekst iz komšiluka je pred vama:

U istoriji fudbala niko nije usrećio više ljudi. Nasmejan i vedar poput dečaka, driblao je na dotad neviđen način, pretvarajući protivnike u budale koje su nesposobne da ga zaustave.

Nisu verovali da igrač iskrivljene kičme, s desnom nogom šest centimetara kraćom od leve, može tako da ih ismeva.

Ugledni BBC decenijama kasnije, slaveći njegov lik i delo, gotovo uvredljivo pisao je da je izgledom pripadao cirkusu, ne terenu. No, on je baš s tog terena uveseljavao siromaštvom obeleženo brazilsko društvo sredine prošlog veka. U interpretaciji tih vremena neki će reći da je bio obožavan jer je oslikavao njih, navijače, počinje priču hrvatski portal "Index.hr".

U njemu su videli nadu da je moguće postići uspeh u Brazilu uprkos životnim preprekama i životu u siromaštvu i surovosti favele. Dvostruki osvajač Svetskog prvenstva, jedan od najboljih driblera ikad, član idealne postave Mundijala po izboru FIFA i sedmi igrač na listi najvećihigrača 20. veka ostvario je istorijsku karijeru. Privatni život bio je sušta suprotnost.

Mentalno zaostao, s 12 godina navodno je izgubio nevinost s kozom, i odmalena je trpeo očevo pijanstvo pa i sam postao alkoholičar. Sa 14 je radio u lokalnoj fabrici, a kasnije bežao od mafije i skrivio saobraćajnu nesreću u kojoj mu je poginula tašta.

Premda se neretko veliki broj dece smatra blagoslovom, njih barem 14 s pet žena odraz su haotičnog života Manuela Franciska dos Santosa, poznatijeg pod nadimkom Garinča, fudbalske zvizde koju talentom stavljaju tik uz rame, čak i ispred njega.

Noga kraća 6 cm

Pisac i novinar Rui Kastro, koji je sastavio biografiju o Garinči pod nazivom "Trijumf i tragedija zaboravljenog brazilskog fudbalskog heroja" prvobitno objavljenu 2004. godine, tokom devedesetih istraživao je porodične korene svog glavnog junaka.

Put ga je doveo do indijanskog plemena Fulnio, čiji je poglavica nosio ime Žoao Francisko dos Santos Filjo, odnosno prezime poput Garinčinog.

"Gardijanov" dopisnik iz Južne Amerike Aleks Beljos 2000. godine posetio je pleme. Imalo je tri hiljade pripadnika i tri fudbalska tima, među kojima je uočio igrače savijenih nogu. istorijski izvori navode kako koreni Garinčine porodice potiču upravo iz ovog plemena.



Od njih je, prema teoriji, nasledio genetski nedostatak zbog kojeg su ga prozvali "Anđeo savijenih nog"u. Danas bi terapijama rešio problem, ali tada ga, a rođen je 1933. godine, nisu vodili kod lekara. Ništa čudno s obzirom na to da je otac Amaro bio alkoholičar, a da je porodica živela u teškom siromaštvu.

Ribolov za vreme finala Mundijala

Bio je manji od drugih dečaka svojeg uzrasta. Sestra Rosa nazvala ga je Garinča po uzoru na palčiće, male, razigrane smeđe ptičice. S četiri godine dobio je nadimak po kojem će ga pamtiti ceo svet, dok ga Brazilci znaju i kao Manua, skraćeno od Manuel.

Poput brojnih meštana, s 14 godina zaposlio se u lokalnoj fabrici tekstila. Nije bio marljiv. Lenjost ga je dovela do otkaza, a fudbalski talent vratio na posao. Naime, vlasnik fabrike bio je vlasnik kluba "Esporte Club Pau Grande".

Zadržao je nezrelog klinca i ojačao ekipu. Profesionalni fudbal ga nije zanimao. Dok je narod dramatično proživljavao finale u Brazilu održanog Svetskog prvenstva 1950. godine, prvog nakon Drugog svetskog rata, u kojem su s 2:1 izgubili od Urugvaja, Garinča je bio u ribolovu.

Klubovi su ga odbijali zbog fizičkih deformacija, a druge je probe pak sam upropastio. Vasco da Gama nije ga uzeo jer je zaboravio opremu, a trening Fluminensea napustio je kako bi ulovio prevoz do kuće. Tek je s 19 godina počeo da radi na svojoj karijeri, i to praktički prisilno, kada ga je u Botafogo odvukao nekadašnji igrač.

Brazil won the 1962 World Cup 60 years ago today. W19 D2 L0 from July 1960 to March 1963. Never lost any game with Pelé & Garrincha playing. Pic taken before WC 1962. Back: Djalma Santos, Zito, Gilmar, Zozimo, Nilton Santos, Mauro. Front: Garrincha, Didi, Pelé, Vava, Zagallo pic.twitter.com/DhuYWkNv1S