SKANDAL TRESE PREMIJER LIGU: Igrač uhapšen zbog optužbe za silovanje!

Kako prenosi "Daily Mail" internacionalac koji nastupa u Premijer ligi uhapšen je u severnom delu Londona zbog sumnji da je u junu počinio silovanje.

Fudbaler se trenutno nalazi u pritvoru gde se ispituje zbog navodnog napada.

Kako je saopšteno, uhapšeni fudbaler je u kasnim 20-im godinama, a njegovo ime se čuva u tajnosti zbog zakonskih razloga.

Nova sezona Premijer lige počinje 5. jula.

