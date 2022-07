GOTOVO JE - LUKA JOVIĆ IMA NOVI KLUB: Ništa od pozajmice, u transferu neverovatnih detalja Srbin postaje trajno rešenje

Ono što je dugo najavljivano konačno se i ostvarilo, reprezentativac Srbije poći će putem Apenina, u pokušaju da oživi karijeru i ispuni potencijal koji mu je prognoziran.

Sada već izvesno bivši napadač Real Madrida pridružiće se Fiorentini, klubu koji je poslednjih nedelja važio za favorita u trci za potpisom Zvezdinog deteta.

Direktori klubova već su utanačili sve detalje vezane za papirologiju. Jović će kako se očekuje, u subotu devetog juna biti u Firenci i potpisaće dvogodišnji ugovor sa italijanskom ekipom, nakon čega će biti predstavljen javnosti.

Ovu vest preneli su najkredibilniji fudbalski izvori, Fabricio Romano i Đanluka di Marcio, kao i "Skaj sport Italija", tako da dileme više nema...

Luka Jović to Fiorentina, deal done. Full agreement on permanent deal, after long negotiations for a loan - Jović will sign until June 2024 with an option for two more years. 🚨🇷🇸 #transfers @SkySport



Real Madrid will have sell-on clause around 50%. pic.twitter.com/CvsAe9kWmT