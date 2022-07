Zlatan Ibrahimović i Đerar Pike su uhvaćeni u trenutku izliva nežnosti. Njih dvojica su stojala blizu jedan drugoga, a tom prilikom je Pike držao Zlatanovu ruku i milovao ga po licu.

Tada su se proširile glasine kako postoji mogućnost da je Pike homoseksualac, iako se upravo počeo viđati sa Šakirom s kojom je raskinuo 12 godina kasnije, odnosno pre mesec dana.

I Ibrahimović se nakon toga suočio sa neugodnim situacijama pa je tako novinarka Zlatana pitala da li je homoseksualac.

- Dođi u moju kuću i videćeš jesam li homoseksualac. Ako treba doći ću ja kod tebe. I povedi sestru - navodno su bile Zlatanove reči.

