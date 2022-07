NEVIĐENA DRAMA U NIŠU: Partizan primio tri gola, spasao se iz penala u 95. minutu!

Fudbaleri Partizana su u 2. kolu Mocart bet Superlige Srbije u Nišu, posle izuzetno zanimljivog meča, odigrali nerešno sa Radničkim - 3:3 (1:1), uz gol iz jedanaesterca u sudijskoj nadoknadi vremena, i to posle vođstva domaćih od dva razlike u drugom poluvremenu.

Da će ovo biti veoma interesantan fudbalski duel, bilo je jasno već posle uvodnih trenutaka na "Čairu". Jer, već u drugom minutu Radnički je poveo. A na tome se nije zaustavio. Niti su pogoci bili jedina uzbuđenja.

Tada je nakon centaršuta s desne strane nastala gužva u kaznenom prostoru Partizana, gde je Mlađović bio najprisebniji i zatresao mrežu Beograđana.

Međutim, samo osam minuta kasnije, junak Nišlija postao je (prvi put, od dva takva slučaja) njihov tragičar pošto je, potpuno neshvatljivim potezom, skrivio penal. Tada je, posle kornera crno-belih, lopta izlazila iz šesnaesterca, ka njoj je trčao defanzviac Partizana Vujačić, a onda ga je Mlađović s leđa odgurnuo i to s obe ruke, pa je gost iz Beograda dobio priliku da s bele tačke izjednači.

Tom jedanaestercu prethodile su i čarke aktera ovog meča, ali se sve, srećom, brzo smirilo, te je Bibras Natho smireno izveo penal i poravnao rezultat.

Varnice su se potom dešavale i posle jednog "vazdušnog duela" i sudara koji je usledio, potom je praštalo od velikih šansi za promenu rezultata, da bi Zdjelar zaustavio opasnu kontru domaćih, a golman Radničkog Marko Drobnjak u dva navrata nadmudrio Rikarda Gomeša.

Taman kada je Partizan "dodavao gas" i, činilo se, bio bliži novom golu, prečku su pogodili domaćini, i to posle lepe akcije u kojoj je Petrov proigrao kapitena Radničkog, a Aleksandar Pejović uzdrmao okvir gola. Pred veliki predah mreža se i zatresla, i to ona iza golmana Nišlija, no taj pogodak Uroševića posle kornera je, opravdano, poništen zbog ofsajda.

Ono što crno-beli nisu mogli tada ni da sanjaju, jeste da su dva naredna gola upravo oni primili.

I to zasluženo, imajući u vidu dobro odabranu taktiku od strane Tomislava Sivića, ali i izvrsnu realizaciju njegovih izabranika.

Uočivši da Partizan ima probleme u desnom delu odbrane, Nišlije su svom silom napadale baš tuda, svojom levom stranom, pa je tako i stečeno vođstvo u 50. mintu, kada je Lazar Jovanović odatle uputio asistenciju, a Dimić to pretvorio u 2:1.

Ulazak Šehovića nije rešio pomenute probleme, pa je baš njemu umakao Jovanović u 55. minutu, te iskoristio centaršut Mitrovića s desne strane da "iz prve" nadmudri golmana Stevanovića - 3:1.

Da je mladi Stefan Mitrović 12 minuta kasnije iskoristio kolosalnu priliku, kada se našao oči u oči s golmanom Partizana (takođe posle prodora po levom krilu), priča bi već tada bila završena, ali taj kiks Nišlija umalo ih je skupo koštao. Jer, Partizan je, uz nekoliko izmena za kojima je posegao Ilija Stolica, zaigrao daleko kvalitetnije, pa uspeo i da prepolovi zaostatak, majstorijom Slobodana Uroševića s distance.

Ipak, meč je u finišu više prolazio u čarkama fudbalera, nego u njihovim novim bravurama - Nišlije su bile zadovoljne rezultatom, a ne ponašanjem gostiju, a crno-beli su bili nervozni zbog deficita i uvereni da rivali "kradu vreme".

Radnički je, i pored inicijative suparnika, imao izvrsnu priliku u 83. minutu, kada je drugi put na ovom meču njegov kapiten, Aleksandar Pejović, pogodio prečku, i to iz slobodnog udarca, a onda je uslila završna inicijativa crno-belih.

Velika, a i plodonosna, jer su Nišlije u 95. minutu skrivile penal, obaranjem Lutovca od strane Mlađovića, pa je Rikardo Gomeš postavio konačnih 3:3 s bele tačke.