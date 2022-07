HAOS U TIRANI: Ratno stanje nadomak stadiona, žestok sukob navijača i policije (VIDEO)

U istoj noći kada su na utakmici na zagrebačkom "Maksimiru" između Dinama i Škupija zabeležene skandalozne scene dok su hrvatski navijači zajedno sa Albancima iz Severne Makedonije skandirali "Ubij Srbina", desio se i haos u Tirani.

Što se tiče meča BiH šampiona i albanskog predstavnika, njega su obeležile snece van terena više nego sam fudbal.

Jedini gol na utakmici postigao je Nemanja Bilbija s penala, a u ovom duelu "Plemići" su imali i veliku podršku s tribina. Grupa huligana došla je u glavni grad Albanije da bodri svoj tim, ali nažalost nije sve završilo kako treba i došlo je do velikog obračuna nakon utakmice

Navijači Zrinjskog došli su u sukob s policijom, a na internetu su se pojavili snimci na kojima pristalice bosanskog kluba bacaju predmete na policiju koja zetim žestoko uzvraća.

After the football game between #Tirana and #ZrinjskiMostar, in 🇦🇱, dozens of #Bosnian fans were arrested after attacking the police. The #police used tear gas.#Albania #Tirana pic.twitter.com/kAZ9L3ccBd