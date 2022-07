UNIŠTILI SU GA POROCI! Tužna životna priča Radmanovića: Igrao sa Dekijem i Pericom u Zvezdi, a onda je zbog KAFANE ostao i bez zdravlja i bez novca

Bivši fudbaler Crvene zvezde Nikola Radmanović (52) preminuo je posle velike borbe protiv šećerne bolesti.

Postoje neki mečevi za sva vremena. Recimo, ovdašnji, čuveni stoti derbi. Ali, jednog od aktera tog meča, bivšeg fudbalera Crvene zvezde, više ni poznanici - ne prepoznaju. Ovo je priča o Nikoli Radmanoviću. Nekadašnjem igraču kog su uništili poroci....

U svojoj bogatoj fudbalskoj karijeri nastupao je za Crvenku, Vrbas, Bečej, Crvenu zvezdu, špansku Meridu. Za Crvenu zvezdu, u eri trenera Ljupka Petrovića, odigrao je oko 80 utakmica. Kao igrač veznog reda bio je poznat kao vrlo koristan i zahvalan fudbaler. 1995. godine, u dresu Crvene uvezde, zajedno sa Dejanom Stankovićem, Zvonkom Milojevićem, Dejanom Petkovićem i Pericom Ognjenovićem, osvaja duplu krunu i tako svoje ime zlatnim slovima upisuje među šampione. Kasnije je bio je i prvi pomoćnik trenera Crvene zvezde Vladimira Petrovića Pižona.

U paru sa Dejanom Stankovićem na sredini terena razbio je favorizovani Kajzerslautern i zauvek osvojio srca "delija".

Nikola Radmanović je bio čovek velikog šarma, duhovit na terenu i van njega. Voleo je sva zadovoljstva života, imao je ukus za sve što je lepo. Voleo je ljude, muziku, društvo, kafanu. Družio se sa najvećim zvezdama domaće estrade i dovodio ih u svoju Crvenku.

Svojom pojavom zaustavljao je saobraćaj i bio je idol mladih. Bilo gde da sedne u Crvenki, odmah bi za njegov sto stiglo piće ili bi ga kelner upitao šta želi, jer to naručuje čovek za drugim stolom. Živeo je Nikola buran život i kao većina mladih ljudi nije razmišljao o tome šta će biti sutra.

Ako je Nikola pevao pesmu "Kafana je moja sudbina", onda je pevao istinu. Kafana mu to zaista i jeste. I kao radno mesto i kao drugi dom i kao pogibija koja će mu odneti i godine i zdravlje i novac, do koga je držao kao do lanjskog snega. Novac je trošio, delio, ostavljao po kockarnicama. Dok su drugi igrali da se skuće i zarade, Nikola je igrao za poroke...

🕯️ Nikola Radmanović

1969 - 2022 pic.twitter.com/1VPUxD8kQj — Arena Sport TV (@arenasport_tv) 21. јул 2022.

Ipak, bio je veliki šmeker, odličan fudbaler i neko ko će navijačima crveno-belih zauvek ostati u lepom sećanju.