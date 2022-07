Lazetić: Stolici sve najbolje, ali od naredne nedelje

Trener fudbalera TSC Žarko Lazetić izjavio je u najavi utakmice 3. kola Superlige protiv Partizana da kolegi s klupe crno-belih Iliji Stolici želi sve najbolje, ali tek od naredne nedelje.

TSC će sutra u 21 sat gostovati u Humskoj, gde je Lazetić kao fudbaler igrao u sezoni 2007/08, a potom je od 2015. do 2019. bio pomoćni trener u stručnom štabu crno-belih.

"Neće biti lako, ali uvek je veliko zadovoljstvo kada igramo protiv dobrog rivala. Partizan je doveo nove igrače i novog trenera, Iliju Stolicu, koga mnogo poštujem. On je uspeo da sa manjim timom kakav je Voždovac, dominira kroz igru i dođe do dobrih rezultata. Gledajući Partizan u utakmicama koje su odigrali u pripremnom periodu, pre nego ove u prvenstvu, vidim da to pokušava i sada da uradi. Verujem da će uspeti u toj nameri ako se njegovi igrači naviknu na nove zahteve i ako dobije njihovu podršku. Ja mu želim sve najbolje, ali naravno tek od naredne nedelje", izjavio je Lazetić, a preneo zvanični sajt TSC.

Trener tima iz Bačke Topole poručio je da je njegov tim spreman za gostovanje u Humskoj.

"Naravno, spremni smo za utakmicu, ponavljam da nam je najveće zadovoljstvo da igramo protiv jakih protivnika. Mislim da smo se posle prva dva odigrana kola dobro namestili. Očekujem dobru igru kao u prethodnim utakmicama, pogotovu onoj u prvom kolu, i verujem da ćemo nastaviti da idemo uzlaznom putanjom. Zadovoljan sam progresom koji smo napravili i siguran sam da ćemo nastaviti da podižemo nivo igre i u ovoj utakmici", rekao je Lazetić.

Štoper TSC Goran Antonić nada se pozitivnom rezultatu u Beogradu.

"Očekuje nas težak meč u koji moramo da uđemo sto odsto motivisani ako hoćemo da ostvarimo pozitivan rezultat. Neće biti lako, ali pružićemo maksimum i nadamo se dobrom rezultatu", izjavio je Antonić za klupski portal.

Posle dva odigrana kola u Superligi TSC i Partizan imaju po četiri osvojena boda.