SVI NA MARAKANU! Crvena zvezda pušta u prodaju karte za Pjunik

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da će navijači danas od 14.00 moći onlajn da kupe karte za utakmicu 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Pjunika iz Jerevana.

Crveno-beli će u sredu, 3. avgusta, dočekati Jermene na stadionu "Rajko Mitić".

Cene ulaznica su sledeće: severna tribina - 600 dinara, jug - 600 dinara, istok - 1.000 dinara, zapad 1.300 dinara, VIP zapad - 2.500 dinara, VIP 1 - 3.500 dinara, VIP 2 3.500 dinara i VIP galerija 5.000 dinara.

Blagajna stadiona u Ljutice Bogdana biće otvorena u četvrtak od 10 do 19 časova, u petak od 12 do 21 čas, kao i subotu od 11 do 16 časova.

U nedelju nece raditi, ali će navijači ulaznice moći da kupe i u ponedeljak i utorak od 10 do 19 časova, kao i u sredu od 12 časova do početka utakmice.

Karte za meč sa Pjunikom mogu se obezbediti i putem linka: https://crvenazvezda.iticket.rs/sr.html.